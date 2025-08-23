TASS * (TELEGRAM) : «DIFESE AEREE RUSSE ABBATTONO 32 DRONI UCRAINI, INTERCETTATI IN TRE ORE»

20.22 - sabato 23 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le difese aeree russe hanno distrutto altri 32 droni ucraini sopra le regioni russe in tre ore, ha dichiarato il Ministero della Difesa.

“Il 23 agosto, tra le 14.00 e le 17.00 ora di Mosca [tra le 11.00 e le 14.00 GMT], le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 32 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa ucraini: 10 sulla Regione di Kaluga, sette sulla Regione di Bryansk, cinque sul territorio della Regione di Novgorod, quattro sulla Regione di Leningrado, tre sulla Regione di Tver, due sulla Regione di Smolensk e uno sulla Regione di Tula”, si legge nel comunicato stampa.

///

Russian air defenses destroyed another 32 Ukrainian drones over Russian regions in three hours, the Defense Ministry has said.

“On August 23, between 2:00 p.m. and 5:00 p.m. Moscow time [between 11:00 a.m. and 2:00 p.m. GMT], air defenses on duty intercepted and destroyed 32 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: 10 over the Kaluga Region, seven over the Bryansk Region, five over the territory the Novgorod Region, four over the Leningrad Region, three over the Tver Region, two over the Smolensk Region, and one over the Tula Region,” the news release reads.