FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «RUSSIA. BIGNAMI-MALAN (FDI): CONTRO MINISTRO TAJANI ENNESIME FALSITÀ»

“Dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ennesime falsità verso il ministro Antonio Tajani, che invece bene ha fatto a denunciare i tentativi di cyberattacchi verso l’Italia.
Peraltro, gli stessi hacker russi avevano rivendicato questa azione.
Solidarietà al ministro Tajani per queste accuse calunniose, che confermano invece il livello di aggressività ormai raggiunto dalla Russia e al tempo stesso anche la capacità dei nostri servizi di sicurezza di rispondere a questi attacchi”.
Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia della Camera dei deputati e del Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.