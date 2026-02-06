FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «BLOCCO STRADALE/ SALA (FI): BENE DENUNCE PER CHI CREA DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE»

20.25 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

BLOCCO STRADALE/ Sala (FI): bene denunce per chi crea disagi alla circolazione

( Milano, 6 feb) “Le denunce per blocco stradale nei confronti dei manifestanti che hanno occupato la tangenziale di Bologna sono corrette e doverose: il diritto di manifestare e il diritto allo sciopero sono sacrosanti nella nostra democrazia, ma non possono trasformarsi nell’occupazione illegale di infrastrutture che garantiscono la libertà di movimento di migliaia di cittadini. Chi sceglie consapevolmente di oltrepassare i limiti fissati dalla legge si assume anche i rischi e le responsabilità delle proprie azioni, inclusi i costi che ricadono sull’intera collettività e sullo Stato: manifestare è legittimo, bloccare una tangenziale no. Bene quindi il lavoro della maggioranza sul decreto sicurezza, che conterrà anche misure volte a prevenire situazioni di disagio causate, ad esempio, dai cortei: regole chiare per garantire che l’esercizio di una libertà non finisca per ledere quella degli altri”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia in Lombardia nel corso della trasmissione Tagadà in onda su La7.