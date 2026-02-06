FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SICUREZZA, SPINELLI (FDI): CON GOVERNO MELONI NORME EFFICACI PER RIPRISTINO LEGALITÀ»

12.45 - venerdì 6 febbraio 2026

“Il pacchetto di norme sulla sicurezza varato ieri dal Consiglio dei Ministri è il frutto concreto del lavoro svolto dal governo Meloni che con determinazione mette in campo leggi che rispondono con efficacia alle esigenze degli italiani.

Tale determinazione dovrebbe andare di pari passo con il lavoro della magistratura chiamata ad applicare le leggi e non certo ad interpretarle.

Il governo Meloni, espressione del voto popolare, sta dimostrando di essere dalla parte dei cittadini e delle donne e degli uomini che indossano la divisa.

Provvedimenti meditati da tempo per assicurare maggiori tutele a chi garantisce la sicurezza a tutti gli italiani e ferma condanna a chi, con la scusa di manifestare, organizza guerriglie che costano la vita ad esseri umani.

Basta proteggere i centri sociali e modelli negativi come Ilaria Salis, fuggita dalla giustizia dopo aver partecipato ad un’aggressione violenta in Ungheria e che ritroviamo nel Parlamento Europeo.

È ora di dire basta ad una sinistra che non riconoscendosi più sceglie di rappresentare oggi nuovi valori di violenza e distruzione delle città.

È ora di condannare chi resta impunito grazie alle immunità garantite da una magistratura che forse interpreta anche la costituzione in maniera creativa.

Con il pacchetto sicurezza si continua il lavoro di ripristino di una legalità per garantire più sicurezza e libertà ai cittadini della nostra nazione”.

Così la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.