PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «CULTURA: ASSEGNATI 2,1 MILIONI DI EURO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E NOMINATI I RAPPRESENTANTI DEL MUSEION»

12.40 - venerdì 6 febbraio 2026

BOLZANO (USP). Dopo aver approvato, la settimana scorsa, i primi stanziamenti per le istituzioni culturali (come riferito dall’USP), il 6 febbraio la Giunta provinciale ha stanziato altri 2,1 milioni di euro per il settore culturale.

“La cultura è tradizione e innovazione, conservazione e sviluppo – e soprattutto un fattore decisivo per la sopravvivenza della società. I fondi ora stanziati, per un totale di 7,7 milioni di euro, sono un contributo importante per garantire la produzione culturale nella nostra provincia” afferma l’assessore alla Cultura Philipp Achammer, che ha presentato le relative delibere alla Giunta provinciale.

Oltre 1,1 milioni di euro saranno messi a disposizione della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano.

La Fondazione Centro Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti riceverà un’assegnazione di 486.000 euro per l’organizzazione di eventi musicali e culturali di alto livello (come le Settimane musicali Gustav Mahler o il Festival Dolomites).

280.500 euro andranno all’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano come prima assegnazione per il 2026.

Questa associazione è responsabile della gestione e della manutenzione continua del Kurhaus di Merano e del Teatro Comunale, garantendo così la piena funzionalità delle attività e la conservazione degli edifici storici.

La Provincia nomina i membri del Consiglio di amministrazione del Museion

Sono stati inoltre approvati ulteriori 100.000 euro per il Museo di arte moderna e contemporanea Museion per spese di investimento.

Sempre per quanto riguarda il Museion, sono stati anche nominati i quattro rappresentanti della Provincia nel nuovo Consiglio di amministrazione: Peter Paul Kainrath è stato confermato, mentre si aggiungono Tanja Pichler, Stefania Pitscheider Soraperra e Antonella Arseni.