FDI – FRATELLI D’ITALIA: «M5S. ROSCANI (FDI): PROFONDO CORDOGLIO PER TRAGICA SCOMPARSA MIRARCHI»

10.01 - mercoledì 11 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Come presidente di Gioventù Nazionale esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Riccardo Mirarchi.
La vita spezzata del giovane mentre sciava a Courmayer è una notizia che addolora e lascia sgomenti.
La mia vicinanza va alla sua famiglia, ai suoi amici e alla comunità del Movimento 5 Stelle nella quale si era distinto per l’impegno appassionato”.
Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale.
