FDI – FRATELLI D’ITALIA: «M5S. ROSCANI (FDI): PROFONDO CORDOGLIO PER TRAGICA SCOMPARSA MIRARCHI»

10.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

“Come presidente di Gioventù Nazionale esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Riccardo Mirarchi.

La vita spezzata del giovane mentre sciava a Courmayer è una notizia che addolora e lascia sgomenti.

La mia vicinanza va alla sua famiglia, ai suoi amici e alla comunità del Movimento 5 Stelle nella quale si era distinto per l’impegno appassionato”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale.

