QUESTURA DI ROMA * : «LA POLIZIA DI STATO SMANTELLA UNA BASE DI SPACCIO, 1,5 CHILI DI DROGA SEQUESTRATI E 2 ARRESTI»

10.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ROMA. UN CLICK SU YOUPOL SVELA BASE DI SPACCIO CON ORDINATIVI VIA CHAT. 2 ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO. OLTRE UN CHILO E MEZZO DI DROGA SEQUESTRATA.

Gestivano gli ordinativi tramite applicazioni di instant messaging, per poi annotarle su block notes, pronti a spuntare i nomi dei clienti man mano che si presentavano a riscuotere la consegna in cambio della somma pattuita. Due gestori di una base di spaccio a conduzione domestica, un trentaseienne ed un quarantatreenne di origini tunisine, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato.

L’operazione lampo, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Colombo, è partita da una segnalazione anonima sull’applicazione YouPol, che riferiva di una sospetta centrale di smistamento della droga in una abitazione sita in via Ostiense.

È bastata qualche ora di osservazione per trovare riscontro all’input investigativo nel continuo viavai di clienti di fiducia che si presentavano davanti al cancello di uno stabile, per poi scomparire per pochi minuti dietro la porta di ingresso di un appartamento al primo piano ed uscire nuovamente con una dose di hashish o cocaina.

Quando il controllo di uno degli acquirenti ha dato conferma agli agenti del quadro ricostruito, è scattato il blitz.

Mentre sull’uscio di casa veniva intercettato il pusher deputato alla consegna, il frastuono proveniente da una camera adiacente ha tradito la fuga dalla finestra dell’altro complice, che, nel disperato tentativo di “mettere in salvo” il carico più sostanzioso di stupefacente, si è lanciato verso l’asfalto stringendo tra le mani una busta.

Dopo un breve inseguimento ed un vano tentativo di opporre resistenza agli agenti, è stato bloccato e trovato in possesso di 1 chilo e 400 grammi di hashish.

Il resto della droga, tra sostanza della stessa specie e cocaina, è stata poi rinvenuta all’interno dell’appartamento, ripartita in panetti contrassegnati da marchi di dolciumi o singoli dosi nascoste tra scatole di scarpe e barattoli di chewing gum.

Alla droga sequestrata, per un peso complessivo di oltre un chilo e mezzo, si aggiunge un “incasso” di circa 1.000,00 euro, suddiviso in banconote di piccolo e medio taglio, oltre al kit per il confezionamento ed il porzionamento ed i due block notes su cui erano annotate le liste dei clienti con i relativi ordinativi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le dosi ed il loro “prezzo” venivano gestite tramite piattaforme di messaggistica istantanea.

Per i due pusher è quindi scattato l’arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il quarantatreenne che aveva tentato la fuga scagliandosi contro un agente dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

A seguito della convalida nelle aule di Piazzale Clodio, sono entrambi ristretti in carcere.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.