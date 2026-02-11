QUESTURA DI COMO * : «LA POLIZIA DI STATO SMANTELLA ORGANIZZAZIONE SPACCIO A MERONE, ARRESTATO IL CUSTODE DELLA DROGA.»

10.00 - mercoledì 11 febbraio 2026

La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 30enne marocchino, irregolare sul territorio dello stato.

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti dell’antidroga della Squadra Mobile di Como, hanno organizzato un servizio di contrasto allo smercio di droga nelle aree boschive, puntando la loro attenzione, in base alla raccolta e alla valutazione delle svariate segnalazioni assunte nel corso delle investigazioni, sull’area di Merone (CO).

Infatti gli stessi poliziotti, una volta posizionati tra la vegetazione, hanno potuto documentare ogni movimento di tre soggetti, di chiara etnia magrebina, i quali con compiti diversi, rifornivano una moltitudine di clienti che si approcciavano all’entrata di un boschetto, uno confezionava la droga, un altro la consegnava ai clienti, mentre il terzo fungeva da depositario dell’intero quantitativo e pronto per volare via in caso di necessità e salvare la merce.

Ed è proprio a quest’ultimo soggetto che i ragazzi della mobile hanno puntato quando hanno fatto scattare il blitz, infatti, non appena si sono accorti dei movimenti dei poliziotti i tre marocchini si sono immediatamente divisi, fuggendo tra la fitta vegetazione.

Dopo un breve inseguimento e una violenta reazione con calci e pugni, il 30enne marocchino è stato fermato ed arrestato, recuperando anche lo zaino nel quale teneva il suo tesoretto, un etto di hashish e pochi grammi tra cocaina ed eroina.

Portato in Questura e accertata la sua clandestinità, dopo l’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale è stato associato alla Casa Circondariale di Como in attesa del suo processo per direttissima, fissato dal P.M. di turno alla 10.30 di oggi.