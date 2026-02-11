Popular tags:
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RAI, CAROTENUTO (M5S): ATP A MEDIASET? SERVIZIO PUBBLICO AL COLLASS»

10.00 - mercoledì 11 febbraio 2026

“Dopo la figuraccia olimpica di Petrecca arriva un’altra mazzata per la RAI sempre sul fronte sportivo: le ATP Finals sfuggono al servizio pubblico per passare a Mediaset. Ma com’è possibile che proprio quando il tennis è al top della popolarità in Italia e mentre si celebra l’importanza dello sport, si arrivi a questa debacle?

E non ci parlino di questioni economiche perché sono mesi che denunciamo sprechi allucinanti: Tommaso Cerno con una striscia quotidiana, il ritorno di Claudio Brachino, e trasmissioni come Far West, che meriterebbe di cambiare nome in Flop West, visti gli ascolti bassissimi a fronte di costi rilevanti.

Una situazione di collasso resa ancora più grave dal fatto che ci è impedito discuterne in commissione di vigilanza perchè vogliono imporci una candidata espressione di Forza Italia e dunque gradita a Mediaset, concorrente di nome ma a quanto pare non di fatto. Siamo sempre di più in una situazione di emergenza assoluta”.

Così il capogruppo M5S in vigilanza Rai Dario Carotenuto.

