FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MERCOSUR, NEVI (FI): “IL FRENO D’EMERGENZA UE GARANTISCE GLI AGRICOLTORI”»

Mercosur, Nevi (Fi): “Il freno d’emergenza Ue garantisce gli agricoltori”

“L’introduzione del meccanismo di salvaguardia sul Mercosur, denominato freno di emergenza, dell’Unione Europea garantirà gli agricoltori italiani grazie alle norme rigide votate dagli eurodeputati”. Lo afferma Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e responsabile nazionale azzurro del dipartimento Agricoltura.

“L’abbassamento della soglia dal 10 al 5% sulle importazioni di prodotti agricoli sensibili – tra cui pollame, carne bovina, uova, agrumi e zucchero –rispetto alla media dei tre anni precedenti significa avere un sistema di controllo non solo più severo ma anche più efficace. Questo aspetto, unito ai report semestrali verificati dall’Eurocamera, faranno da schermo per potenziale minacce commerciali provenienti dal mercato sudamericano” la conclusione di Nevi.