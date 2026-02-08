Popular tags:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA. MALAGUTI (FDI): CONTE PENSI AI SUOI FLOP, È DA MEDAGLIA D’ORO»

15.30 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Giuseppe Conte attribuisce a Giorgia Meloni un flop sulla sicurezza, tema in cui l’unico mea culpa dovrebbe recitarlo proprio la sinistra.

Senza contare che Conte di flop ne ha raccolti una collezione: dal Superbonus 110 per cento al reddito di cittadinanza, dalla gestione del Covid ai banchi a rotelle.

Insomma, se ci fosse una classifica dei flop a Conte spetterebbe certamente il podio più alto, la medaglia d’oro”.

