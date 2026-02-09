RAI 3 * “RESTART” – 10/02 (09.45) : «ARSENALI NUCLEARI E SCANDALO EPSTEIN, FOCUS SU TRUFFE ONLINE E FRODI CON CARTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.39 - lunedì 9 febbraio 2026

A “ReStart”, in onda martedì 10 febbraio alle 9.45 su Rai 3, in primo piano il panorama internazionale sempre più mutevole e preoccupante.

Dalla scadenza dell’ultimo trattato che limita gli arsenali nucleari statunitensi e russi allo scandalo Epstein che si allarga e coinvolge le cancellerie di mezzo mondo. Cosa sta succedendo? Annalisa Bruchi ne parlerà con Marco Minniti, presidente di Med-Or, Marco Varvello, giornalista e con i corrispondenti dalle sedi RAI nel mondo.

Nella seconda parte del programma si parlerà di truffe, una minaccia costante per i consumatori. Da quelle online alle frodi con le carte cresce l’allarme: aumentano e diventano più difficili da riconoscere. Come si evitano e come ci si tutela? Tra gli ospiti: Michele Mirabella, giornalista e conduttore, Maria Malucelli, docente di Psicologia Clinica presso la Fondazione Fatebenefratelli di Roma, Flavio D’Addario, commissario capo Polizia di Stato, Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore, Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo no profit.

