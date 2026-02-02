FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ZFD BASSO LAZIO, CALANDRINI (FDI): STRUMENTO CONCRETO PER RAFFORZARE COMPETITIVITÀ IMPRESE»

13.15 - lunedì 2 febbraio 2026

«La norma che permette l’istituzione di Zone Franche Doganali nelle province di Latina e Frosinone, è uno strumento concreto pensato per rafforzare la competitività delle imprese e mitigare le incertezze legate all’andamento dei mercati internazionali in territori che presentano una consolidata vocazione all’export.

Parliamo di un’area che produce oltre la metà dell’export del Lazio e che opera, come tutta Italia, in un contesto internazionale segnato da incertezza e crescenti politiche protezionistiche.

Le Zone Franche Doganali sono uno strumento di grande importanza perché, ad esempio, consentono alle imprese che importano materie prime, le trasformano e riesportano fuori dall’Unione europea di operare a dazio zero, riducendo costi e aumentando competitività.

È una risposta strutturale, non limitata nel tempo né vincolata a risorse contingenti, che nasce dall’ascolto del territorio e dal confronto con imprenditori e operatori.

Una norma con effetti concreti e che sviluppa i suoi effetti sia nel nord che nel sud delle due province del basso Lazio».

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio, a margine della conferenza stampa svoltasi oggi presso la Camera di Commercio di Latina–Frosinone.