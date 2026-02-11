LEGA * CAMERA: «LAZIO, MIELE (LEGA): MESSA IN SICUREZZA MONTE CUCCA DIVENTA REALTÀ»

12.30 - mercoledì 11 febbraio 2026

Lazio, Miele (Lega): messa in sicurezza Monte Cucca diventa realtà

Roma, 11 feb. – “Dopo anni di lavoro sul territorio, siamo riusciti a portare a casa un grande risultato a Terracina, dove la messa in sicurezza del versante occidentale del Monte Cucca va avanti e diventa finalmente una realtà concreta. La sottoscrizione della convenzione tra Anas e Regione Lazio per le attività e i lavori necessari arriva dopo un lungo impegno e una interlocuzione proficua tra tutte le Istituzioni competenti, dal Comune alla Regione fino al ministero delle Infrastrutture, a dimostrazione del fatto che la sinergia tra enti ha funzionato. Come Lega, avevamo preso un impegno nei confronti dei nostri cittadini, non solo per garantire la sicurezza di questa collettività, ma soprattutto per andare incontro alle esigenze di chi chiedeva con forza il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina che, grazie a questi interventi, potrà tornare operativa. Siamo molto soddisfatti di essere arrivati a questo punto e fiduciosi che i lavori potranno chiudersi nel più breve tempo possibile”.

Lo dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele.

