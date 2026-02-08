FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO, DE CORATO (FDI): «IMBARAZZANTE IL SILENZIO DI SALA E CSX SUI VIOLENTI SCONTRI. EX PALASHARP COME LEONCAVALLO»

15.45 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

«L’ex Palasharp è diventato la base operativa di Centri Sociali, anarchici e no-global che fanno ciò che vogliono tutto, dal consumo di droga/alcool all’ascolto di musica ad alto volume, indisturbati e liberi. Il tutto sotto il silenzio totale del Centrosinistra milanese, del Sindaco, dei membri della Giunta.

Tale imbarazzante silenzio da parte delle Autorità cittadine, è stato mantenuto anche dopo gli scontri di ieri tra i manifestanti del Corvetto e le Forze di Polizia. Verrebbe da pensare che Sala avesse prestato volutamente la struttura comunale del Lampugnano, proprio nel periodo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ai suoi amici dei Centri Sociali.

L’ex Palasharp, di proprietà del Comune di Milano, va al più presto sgomberato, chiuso e messo in sicurezza perché bisogna evitare un altro caso simile al “Leoncavallo” dove illegalità diventa protagonista.»

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.