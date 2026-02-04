FDI – FRATELLI D’ITALIA: «ARCHEOLOGIA. BALDELLI (FDI), SCOPERTA BASILICA VITRUVIANA A FANO RISULTATO STRAORDINARIO»

10.01 - mercoledì 4 febbraio 2026

“La scoperta della basilica di Vitruvio a Fano rappresenta un risultato archeologico straordinario, frutto del lavoro degli studiosi e del sostegno concreto garantito dal Governo Meloni, dai ministri Sangiuliano e Giuli, insieme alle Soprintendenze.

Un impegno corale nel quale anche noi parlamentari marchigiani abbiamo svolto il ruolo di cinghia di trasmissione tra territorio e istituzioni, ottenendo risorse e attenzione.

Come ricordato dal ministro Giuli, oggi Fano è al centro del mondo della cultura e dell’archeologia.

Ora avanti con la sinergia tra Governo, Regione e Comune per trasformare questa scoperta in un’opportunità culturale, economica e turistica per Fano e per tutte le Marche”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli.