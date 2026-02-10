POLIZIA DI STATO * : «SEQUESTRO DI 16 MILIONI A SALERNO, IMPRENDITORE ACCUSATO DI GIOCHI D’AZZARDO E RICICLAGGIO»

08.01 - martedì 10 febbraio 2026

Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato, con l’impiego di investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine di Salerno, e il supporto operativo della locale Squadra Mobile, sta eseguendo nel menzionato capoluogo un provvedimento di sequestro emesso, ai sensi della normativa antimafia, su proposta formulata dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Salerno, concernente beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 16 milioni di euro, riconducibili ad un imprenditore indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere dedita, tra l’altro, alla gestione illecita di giochi d’azzardo e al riciclaggio, con l’aggravante della finalità di agevolare organizzazioni di tipo mafioso operanti in diverse parti del territorio nazionale.

