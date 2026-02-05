COMUNE DI MERANO * «LA VOLKSBANK PREMIA LE PROTAGONISTE DEL PREMIO DI SOLIDARIETÀ, CONSEGNATI 1,5 MILA EURO»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Dopo aver ricevuto l’attestato di riconoscenza nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi lo scorso 27 gennaio nella sala riunioni del Consiglio comunale, le vincitrici del Premio di Solidarietà 2025 hanno preso ieri in consegna anche il relativo premio in denaro.
Nel corso di una breve cerimonia svoltasi ieri mattina (4 febbraio) nella sede della Volksbank di piazza del Grano, le vincitrici del Premio di Solidarietà 2024, Renata Pelizzoni Schwendtner und Sara Schena (vedi comunicato del 27 gennaio), hanno ricevuto l’assegno di 1.500 euro del quale il Premio stesso è dotato.
A consegnarlo è stato Horst Sparer, titolare della filiale capofila di Merano della Volksbank, sponsor del Premio di Solidarietà.
Alla cerimonia è intervenuto anche l’assessore ai servizi sociali del Comune di Merano Stefan Frötscher assieme alla collaboratrice dell’ufficio servizi sociali Celine Weiss.