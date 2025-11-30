RAI STORIA * “L’AQUILA. L’ARTE DELLA RINASCITA” – 01/12 (21.10) : «L’AQUILA TRA STORIA MEDIEVALE E PATRIMONIO ARTISTICO, LA CITTÀ DELL’INDULGENZA PLENARIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.30 - domenica 30 novembre 2025

La storia e la ricchezza culturale di una città unica, L’Aquila, costruita nel Medioevo attraverso un complesso progetto che ne fa uno dei più grandi risultati della creazione urbana in Europa occidentale: le propone “L’Aquila. L’arte della rinascita” di Keti Riccardi, con la regia di Marzia Marzolla, in onda in prima visione lunedì 1° dicembre alle 21.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”.

Una città colpita, nel corso dei secoli, da devastanti terremoti, più volte crollata e rinata su sé stessa che, tuttavia, conserva ancora negli strati del tempo un incredibile patrimonio artistico.

Il tessuto urbano è ricco di eleganti residenze rinascimentali e barocche e di un incredibile numero di chiese che testimoniano di un’antica e solida devozione religiosa.

Perché l’Aquila è la città dell’indulgenza plenaria, emanata nel 1294 con bolla papale da San Pietro Celestino.

Una bolla del perdono universale promesso a tutti coloro che, tra il 28 e il 29 agosto, visitano la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, attraversando la porta santa.

Ma è anche la città che ha voluto conservare il corpo di Bernardino da Siena, il predicatore francescano canonizzato ad appena sei anni dalla morte, custodito all’interno della grande basilica a lui dedicata.

Una città da sempre legata al territorio, alle sue montagne, ai suoi santi che ha saputo ogni volta guarire le proprie ferite guardando al futuro.

