RAI MOVIE * “PASSIONE RIBELLE” – 01/12 (21.10) : «IL WESTERN CON MATT DAMON E PENELOPE CRUZ TRATTO DA CORMAC MCCARTHY, LA STORIA DI UN COWBOY» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.23 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dal romanzo di Cormac McCarthy “Cavalli selvaggi”, un western moderno per Rai Movie che lunedì 1° dicembre, in prima serata (21.10), trasmette “Passione ribelle”.n

Nel secondo dopoguerra il giovane John, che ha la vocazione del cowboy, è costretto a lasciare il ranch di famiglia, che sua madre ha venduto: se ne andrà in Messico con l’amico Lacey.n

Oltre il confine s’innamora della ragazza sbagliata, ma non è che l’inizio di una faticosa spirale di disavventure.n

Astro ascendente di Hollywood, su una storia triste e un po’ disordinata, Matt Damon costruisce un personaggio unico e interessante, la cui vocazione all’azione catalizza anche introspezione e sofferenza.n

Passione ribelle (All the Pretty Horses, Usa 2000) di Billy Bob Thornton, con Matt Damon, Henry Thomas, Penelope Cruz.

