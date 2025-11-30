Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI MOVIE * “PASSIONE RIBELLE” – 01/12 (21.10) : «IL WESTERN CON MATT DAMON E PENELOPE CRUZ TRATTO DA CORMAC MCCARTHY, LA STORIA DI UN COWBOY» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.23 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Dal romanzo di Cormac McCarthy “Cavalli selvaggi”, un western moderno per Rai Movie che lunedì 1° dicembre, in prima serata (21.10), trasmette “Passione ribelle”.n
n
Nel secondo dopoguerra il giovane John, che ha la vocazione del cowboy, è costretto a lasciare il ranch di famiglia, che sua madre ha venduto: se ne andrà in Messico con l’amico Lacey.n
n
Oltre il confine s’innamora della ragazza sbagliata, ma non è che l’inizio di una faticosa spirale di disavventure.n
n
Astro ascendente di Hollywood, su una storia triste e un po’ disordinata, Matt Damon costruisce un personaggio unico e interessante, la cui vocazione all’azione catalizza anche introspezione e sofferenza.n
n
Passione ribelle (All the Pretty Horses, Usa 2000) di Billy Bob Thornton, con Matt Damon, Henry Thomas, Penelope Cruz.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

