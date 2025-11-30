RAI 3 * “NUOVI EROI” – 01/12 (20.15) : «ANSELMO SANGUANINI RESTAURA BICICLETTE PER PERSONE CON DISABILITÀ, INSIGNITO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags:
RAI 3 * "NUOVI EROI" – 01/12 (20.15) : «ANSELMO SANGUANINI RESTAURA BICICLETTE PER PERSONE CON DISABILITÀ, INSIGNITO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA»

11.16 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Nella vita di tutti i giorni, Anselmo Sanguanini lavora come manutentore di macchine da cucire, ma nel tempo libero dedica anima e corpo alla sua missione: restaurare vecchie biciclette per consentire lo spostamento e far vivere l’esperienza in sella anche alle persone con disabilità e difficoltà di deambulazione.

Dopo il primo prototipo, realizzato nel 2008 per suo figlio diversamente abile, Anselmo non si è più fermato, arrivando a oltre 300 biciclette per altrettante persone.

Il suo grande impegno non è passato inosservato e gli è valso l’onorificenza di Ufficiale della Repubblica.

È la storia al centro di “Nuovi Eroi”, il programma prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda lujedì 1° dicembre alle 20.15 su Rai 3, con la voce fuori campo di Veronica Pivetti.

