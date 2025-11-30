NON PRESENTE * “GIUSEPPE TUCCI – SULL’ALTARE DELLA TERRA” – 01/12 (18.20) : «GIUSEPPE TUCCI DOCUMENTARIO SU ESPLORATORE ORIENTALISTA, LE SPEDIZIONI IN TIBET E NEPAL» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.09 - domenica 30 novembre 2025

Esploratore, orientalista, storico delle religioni.

Giuseppe Tucci, con la sua affascinante vita e i suoi viaggi, è al centro del documentario “Giuseppe Tucci – Sull’altare della Terra”, di Brigida Gullo, per la regia di Leonardo Sicurello, in onda lunedì 1° dicembre alle 18.20 per il ciclo “Italiani”.

In primo piano il viaggio che ha condotto il nostro protagonista nel 1948 a Lhasa, capitale del Tibet, centro politico e religioso, luogo sacro agli uomini quanto agli dei, dove ebbe l’occasione di conoscere il Dalai Lama appena quindicenne, un incontro testimoniato dallo stesso Tucci in un’intervista esclusiva del 1957.

Tucci tra il 1933 e il 1948 compì in tutto 14 spedizioni tra Tibet e Nepal.

Dopo la Seconda guerra mondiale, partì per missioni archeologiche in Afghanistan, Iran e Pakistan che portarono alla luce preziosi reperti, testimonianze del forte legame culturale tra Oriente e Occidente, conservati oggi presso il Museo delle Civiltà di Roma.

I diciottomila chilometri percorsi a piedi testimoniano l’obiettivo di Tucci: portare in Italia un piccolo pezzo di Oriente, anche solo un racconto, che fosse da guida a un Occidente orfano di spiritualità e pace.

Tra le testimonianze che lo ritraggono, spazio a quella di Adriano Rossi, presidente dell’Associazione ISMEO: «Tucci si convinse che una via che l’ISMEO non aveva percorso fino ad allora era la via archeologica.

Ci sono vari passi, uno riletto proprio in questi giorni, in cui dice: “visto che il mondo non era come me lo potevo immaginare, decisi di andare sottoterra a vedere e a ricostruire un mondo che almeno si poteva immaginare come volevamo».

Per Oscar Nalesini, studioso di Giuseppe Tucci, invece: «Giuseppe Tucci è un personaggio che difficilmente era racchiudibile in un’etichetta o un paio di etichette se vogliamo, nel senso che è stato sicuramente un grandissimo indologo, studioso di religioni buddhiste, in particolare è stato un linguista straordinario perché imparava a parlare lingue e dialetti con una facilità assolutamente strepitosa, ma è stato anche un grande organizzatore perché a lui dobbiamo istituti di ricerca che prima non erano nemmeno concepibili».

Tra le altre voci, lo storico Francesco Perfetti, Alice Crisanti, giovane ricercatrice dell’Istituto per gli Studi Storici di Napoli, il direttore del Museo delle Civiltà Filippo Maria Gambari, Massimiliano Alessandro Polichetti del Museo delle Civiltà – Fondo Tucci e Gianfranco Borgani, avvocato e viaggiatore.

