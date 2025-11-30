RAI * “ASCOLTI TV” – 29/11 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 451 MILA SPETTATORI (29,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 437 MILA SPETTATORI (28,9%)»

11.04 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 29 novembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 2 milioni 451 mila spettatori; 29,1%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 437 mila spettatori; 28,9%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 262 mila spettatori; 29,1%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 953 mila spettatori; 32,9%

Sempre ottimi ascolti, nella prima serata di Rai 1, per Milly Carlucci e “Ballando con le Stelle” con il 25,8% di share e 2 milioni 678 mila spettatori, preceduti da “Ballando…tutti in pista” al 20,7% di share con 3 milioni 698 mila spettatori.

Su Rai 2, in prime time, la serie “S.W.A.T.” segna il 3,6% di share con 615 mila spettatori, mentre su Rai 3 torna “Indovina chi viene a cena” con il 3,9% di share e 669 mila spettatori.

Nel preserale, su Rai 1, si aggiudica la fascia “L’Eredità Weekend” con un netto del 24,3% e 3 milioni 881 mila spettatori. In access prime time, “Affari tuoi” si porta al 23,4% di share con 4 milioni 322 mila spettatori, mentre su Rai 3 “Blob di tutto di più” registra il 4,8% di share con 820 mila spettatori, seguito da “La confessione” al 4,7% di share con 845 mila spettatori.

Per gli ascolti del day time di Rai 1: “Uno Mattina in famiglia” nella prima parte realizza il 19,2% di share con 1 milione 22 mila spettatori, “Buongiorno Benessere” va al 17,5% di share con 858 mila spettatori, “Linea Verde Sentieri” raggiunge il 17,5% con 985 mila spettatori, “Linea Verde Bike” al 19,2% con 1 milione 351 mila spettatori e “Linea Verde Italia” al 21% con 2 milioni 311 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Bar Centrale” raggiunge il 12,5% di share con 1 milione 559 mila spettatori.

Sempre su Rai 1, la “Santa Messa da Istanbul” è stata seguita da 904 mila spettatori con l’8,5% di share, “A Sua immagine” arriva all’8,7% con 865 mila spettatori.

Il “68° Zecchino d’Oro” è stato visto da 1 milione 458 mila spettatori, pari al 12,9% di share.

Su Rai 2, per lo sport, si segnala “Dribbling” con 341 mila spettatori e il 2,8% di share e “Il Sabato al 90°” con il 5,4% di share e 627 mila spettatori.

Su Rai 3 “Mi Manda RaiTre” raggiunge il 9,2% di share con 477 mila telespettatori, la rubrica del Tg3 “Pixel” all’11,9% con 1 milione 423 mila spettatori, “Re-Tv Talk” al 7,8% con 820 mila spettatori, “Re-Tv Talk Extra” al 7,7% con 768 mila spettatori e la replica di “Report” al 7,8% di share con 904 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)