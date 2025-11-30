RAI 3 * “CAFFÈ ITALIA” – 01/12 (15.40) : «LA TELEVISIONE RESISTE CON 30 MILIONI DI TELESPETTATORI ITALIANI, FOCUS SU LIMITI E CAMBIAMENTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.02 - domenica 30 novembre 2025

La televisione: perchè la guardano oltre 30 milioni di italiani e quali sono le caratteristiche che la fanno resistere nel tempo e quali i limiti e i cambiamenti in atto?

Se ne parla a “Caffè Italia”, il programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time e condotto da Greta Mauro e Pino Strabioli, in onda lunedì 1° dicembre alle 15.40 su Rai 3.

Tra gli ospiti della puntata le scrittrici e giornaliste Barbara Alberti e Antonella Boralevi, il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, il giornalista e conduttore Gigi Marzullo.

Caffè Italia è un programma di Andrea Di Consoli scritto con Paola Bacchiddu, Francesca Di Rocco, Luca Giudice, Greta Mauro, Giommaria Monti e Pino Strabioli.

Direttore di Produzione Giuseppe Esposito.

A cura di Valentina Loreto, Produttore esecutivo Alessandra Badioli.

Regia di Maria Cristina Bordin.

