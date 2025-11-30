RAI TRE * “TGR GIUBILEO – CAMMINI DI SPERANZA” – 01/12 (15.20) : «LA PUNTATA DEDICATA AL GIUBILEO DEI DETENUTI, FOCUS SU REINSERIMENTO E PROGETTI NELLE CARCERI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.55 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sarà dedicata al Giubileo dei Detenuti la puntata di “Tgr Giubileo – Cammini di Speranza” in onda lunedì 1° dicembre alle 15.20 su Rai Tre.

In questa occasione verrà anticipato il tema dell’ultimo grande evento dell’Anno Santo.

Ospiti di Isabella Di Chio, negli studi Rai di Saxa Rubra, saranno Monsignor Marco Fibbi, Coordinatore dei cappellani delle carceri della Diocesi di Roma e Cappellano di Rebibbia Nuovo Complesso e Claudio Bottan, ex detenuto, Vicedirettore della rivista “Voci di dentro” e volontario dell’omonima associazione che si occupa del reinserimento di persone che provengono da condizioni di marginalità sociale.

Danilo Fumiento sarà in diretta dal “Pastificio Futuro”, dove lavorano i detenuti del Carcere minorile di Roma Casal del Marmo, nato da un progetto della Cooperativa sociale “Gustolibero Onlus” che ha messo in pratica l’esortazione di Papa Francesco “Non lasciatevi rubare la speranza”.

In occasione della visita di Papa Prevost in Turchia e Libano, che si concluderà il 2 dicembre, in diretta da Beirut si collegherà il Vaticanista del Tg1 Ignazio Ingrao per raccontare il primo viaggio apostolico di Leone XIV.

Dalle regioni, i servizi su alcune iniziative che vedono protagonisti i detenuti.

Prima tappa a Roma nella casa circondariale di Rebibbia, dove si trova la Porta Santa aperta il 26 dicembre del 2024 e che ha dato la possibilità a chi si trova in carcere di vivere il Giubileo.

Antonio Sgobba della Tgr Lombardia presenterà il progetto dell’Università degli Studi di Milano che dal 2015 ha permesso a 24 detenuti di laurearsi.

Nel servizio di Max Franceschelli della Tgr Abruzzo il progetto “Bella dentro” che si è svolto negli istituti penitenziari di Teramo e Chieti, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

La rubrica “Tgr Giubileo – Cammini di Speranza” è affidata alla Tgr Lazio, caporedattrice centrale Antonella Armentano, con la cura e il coordinamento editoriale di Rossella Alimenti e Paolo Bernardi e la supervisione del condirettore della Tgr Antonello Perillo.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)