RAI 5 * “WILD ITALY” – 01/12 (14.00) : «LA SESTA ESTINZIONE DI MASSA CAUSATA DALL’UOMO, IL DRAMMATICO DOPOGUERRA ITALIANO PER L’AMBIENTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Prima della comparsa dell’uomo, la Terra ha vissuto cinque estinzioni di massa, l’ultima delle quali vide la fine dei dinosauri.

Oggi si sta vivendo la sesta estinzione.

Questa volta è causata dall’essere umano? Una domanda al centro di “Wild Italy”, in onda lunedì 1° dicembre alle 14.00 su Rai 5.

Il periodo più drammatico per l’ambiente in Italia fu il Secondo Dopoguerra, quando, usciti da un conflitto devastante, gli italiani conobbero un incremento demografico, una crescita dei consumi, una espansione industriale che determinarono la rapida erosione del territorio con lo sviluppo dei centri urbani, la riduzione della quantità e della qualità delle foreste, l’eliminazione delle ultime importanti aree palustri (la bonifica del Mezzano, a Comacchio, è degli anni Settanta), l’inquinamento di acqua, aria e suolo, l’industrializzazione dell’agricoltura, l’incremento esponenziale dell’attività venatoria e del bracconaggio, della pesca, l’interruzione del corso dei fiumi con imponenti dighe, la realizzazione delle grandi infrastrutture di trasporto e di collegamento e di sfruttamento turistico sulle coste e in montagna.

Si estinsero, in quegli anni, l’avvoltoio gipeto e quello monaco, la foca monaca, il lupo fu ridotto al lumicino, gli orsi nelle Alpi furono cancellati, il cervo sardo quasi sterminato.

Altri venti anni così e non sarebbe rimasto più nulla.

