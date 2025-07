COMUNE TRENTO * VIA PIETRASTRETTA: SINDACO IANESELLI, «CANTIERE DEL BY-PASS MONITORATO, DISPONIBILI AL DIALOGO»

16.16 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bypass, il cantiere è monitorato continuamente. In questi giorni non è stata bagnata la roccia sotto via Pietrastretta per non mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori, che per consolidare il costone operano appesi alla parete. Piena disponibilità del sindaco e degli uffici comunali a incontrare i cittadini e a cercare le soluzioni in grado di minimizzare i disagi.

Non corrisponde alla realtà l’affermazione che i cantieri del bypass sono “una zona franca, senza trasparenza, senza controllo, senza tutela per chi vive accanto”. Lo dimostra innanzitutto il fatto che il consorzio Tridentum, incaricato dei lavori, invia settimanalmente il programma degli interventi a una serie di istituzioni: la Questura, i Carabinieri del Noe, l’Appa, il Comune, la Provincia e naturalmente l’Osservatorio ambientale e per la sicurezza sul lavoro istituito proprio per vigilare sul bypass.

Durante questa settimana, tra i lavori in programma (peraltro presentati in più occasioni nella Circoscrizione Trento storico durante l’illustrazione del progetto esecutivo di parte A), c’era anche il consolidamento del costone roccioso sotto via Pietrastretta. In questo caso, visto che i tecnici lavorano appesi alla parete, per garantire la loro sicurezza non è stato possibile bagnare la roccia, perché la superficie rischiava di diventare scivolosa.

Di conseguenza i lavori di sfilamento delle sonde utilizzate per forare la parete hanno sollevato un po’ di polvere, come purtroppo avviene in tutti i cantieri. L’operazione di bagnatura sarà più agevole negli ultimi dieci giorni del mese, quando i lavori si sposteranno più in basso.

Il sindaco Franco Ianeselli e gli uffici comunali che monitorano il cantiere sono comunque sempre disponibili a incontrare i cittadini, a raccogliere le segnalazioni e a richiedere alle imprese tutti gli accorgimenti possibili per minimizzare i disagi.

*

Immagini Google Maps