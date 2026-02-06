CAMERA DEI DEPUTATI: «LE BANDIERE A MEZZ’ASTA E IL TRICOLORE SU MONTECITORIO PER IL GIORNO DEL RICORDO»

13.20 - venerdì 6 febbraio 2026

In occasione del Giorno del Ricordo, martedì 10 febbraio, la Camera dei deputati espone a mezz’asta la bandiera nazionale e quella europea in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale e la facciata di Montecitorio viene illuminata con il tricolore della bandiera italiana dal tramonto di martedì 10 febbraio all’uno di mercoledì 11 febbraio.