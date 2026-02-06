M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «IMPRESE, M5S: GIÀ SEPOLTA MANOVRA 2026»

13.20 - venerdì 6 febbraio 2026

Era sin troppo semplice prevederlo, perché certo non serviva essere aruspici o àuguri per intuire il fallimento annunciato della Manovra 2026 del Governo Meloni, peraltro degna erede delle precedenti Leggi di bilancio dell’attuale Esecutivo.

A poco più di un mese dall’approvazione, vediamo l’ultima Legge di bilancio già sepolta, sbriciolata sotto il peso della presunzione e dell’incompetenza governativa.

Per ammissione dello stesso Esecutivo la tassa da due euro sui pacchetti, da noi immediatamente contestata e denunciata, deve essere cambiata perché ha già fatto danni a sufficienza al settore della logistica; anche l’iperammortamento della ‘nuova’ Transizione 5.0 deve essere cambiato, perché il Governo ha scoperto che la clausola di provenienza europea dei beni agevolabili è stata costruita talmente male da non funzionare e quindi va cancellata.

La conseguenza è che il decreto attuativo, atteso dalle imprese già dilaniate da tre anni di calo della produzione industriale, non c’è e ancora non ci sarà.

Tutto questo non è grave: è gravissimo, in particolare in relazione ai segnali erratici e schizofrenici che il Governo continua a dare agli operatori economici, che hanno bisogno di un minimo di norme e indicazioni stabili per agire decentemente in un’economia di cui il Governo ha azzerato la crescita e affossato la produzione industriale.

Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni bilancio, finanze e attività produttive di Camera e Senato.