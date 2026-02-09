CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL COVID CONVOCA IL PRESIDENTE DELLA 7° SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E IL PROCURATORE DELLA CORTE DEI CONTI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Martedì 10 febbraio, alle ore 13.30, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2 svolge l’audizione del presidente della Settima sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, Roberto Chieppa, già segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Giovedì 12, alle ore 11, audizione del procuratore generale della Corte dei conti, Pio Silvestri.
Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.