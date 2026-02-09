Popular tags:
REGIONE VENETO* : «GIORNO DEL RICORDO. DOMANI IL VICEPRESIDENTE PAVANETTO ALLA CERIMONIA IN PIAZZALE MARTIRI GIULIANI E DALMATI DELLE FOIBE A MARGHERA»

16.01 - lunedì 9 febbraio 2026

Il vicepresidente della Regione del Veneto, Lucas Pavanetto, domani, martedì 10 febbraio parteciperà, su delega del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, alla cerimonia ufficiale per il Giorno del Ricordo in memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia.

L’appuntamento è alle ore 10 in piazzale Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe a Marghera (Ve).

