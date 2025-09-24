MFE – MEDIA FOR EUROPE * CDA: PIER SILVIO BERLUSCONI:, «APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE, SODDISFAZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’OPA SU PROSIEBENSAT E PRONTI A DIVENTARE IL PRIMO PLAYER TV EUROPEO»

18.10 - mercoledì 24 settembre 2025

Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE), riunitosi sotto la

Presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato le informazioni periodiche finanziarie relative al

primo semestre 2025, esprimendo al tempo stesso grande soddisfazione per il perfezionamento

dell’OPA su ProSiebenSat.1, operazione che segna un passaggio strategico fondamentale per lo

sviluppo europeo del Gruppo.

Pier Silvio Berlusconi, CEO MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.:

«MFE chiude il decimo semestre consecutivo con risultati positivi e un utile ancora in netta crescita.

Il nostro lavoro e questi risultati ci danno la solidità per intraprendere con concretezza e convinzione

la sfida per realizzare il primo player tv e media in Europa. Il perfezionamento dell’OPA su

ProSiebenSat.1 appena avvenuto è un passo decisivo per il nostro progetto industriale. Lo

affrontiamo con realismo e prudenza, consapevoli che ci sarà molto lavoro da fare, ma con

l’entusiasmo di chi sta costruendo qualcosa di mai realizzato prima. Oggi anche nel mondo dei media

è fondamentale crescere. Questa nostra nuova dimensione sarà cruciale per resistere e affrontare

tutte le nuove sfide in un contesto economico molto complicato e con una sempre maggiore

concorrenza dei giganti del web».

Nel primo semestre 2025, in un contesto internazionale ancora instabile, la raccolta pubblicitaria del

Gruppo ha registrato una sostanziale tenuta rispetto allo stesso periodo del 2024, a fronte di una

difficile base di confronto con la forte crescita dell’anno precedente.

In Italia i ricavi pubblicitari lordi sono aumentati del 2%, in miglioramento rispetto al +1% del primo

trimestre, dopo la crescita sostenuta del +7,2% registrata nel 2024. In Spagna il mercato ha avuto

un avvio più graduale rispetto all’anno precedente, mentre il Gruppo prosegue con decisione nel

rinnovamento della propria offerta televisiva e digitale, ponendo le basi per un miglior

posizionamento nei prossimi mesi.

Il Gruppo ha confermato margini positivi sia a livello operativo sia di utile netto. I costi complessivi si

sono mantenuti inferiori rispetto al 2024 e la generazione di cassa (Free Cash Flow) è rimasta

robusta, permettendo una significativa riduzione dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31

dicembre 2024.

GRUPPO

• I Ricavi netti consolidati ammontano a 1.436,8 milioni di euro rispetto ai 1.476,5 milioni di euro

dello stesso periodo dell’anno precedente.

• I Ricavi pubblicitari lordi su base consolidata si sono attestati a 1.423,5 milioni di euro rispetto

ai 1.434,2 milioni di euro dell’omologo periodo dell’anno precedente, quando la crescita complessiva

era stata estremamente sostenuta (+ 6,7% rispetto al 2023).

• Gli altri ricavi ammontano a 189,1 milioni di euro (215,5 milioni nel 2024). La variazione riflette

in particolare alcune componenti legate alla distribuzione cinematografica e alla rivendita di diritti

sportivi e streaming, con una base di confronto non omogenea rispetto al 2024. L’andamento è

previsto in progressivo riallineamento nel corso dell’esercizio.

• I Costi operativi complessivi (costi del personale, acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi,

ammortamenti e svalutazioni di diritti e altre immobilizzazioni) sono pari a 1.331,2 milioni di euro in

linea rispetto al 2024 (1.340,3 milioni di euro).

• Il Risultato operativo (Ebit) di Gruppo è positivo per 105,6 milioni di euro (136,3 milioni di euro,

nello stesso periodo del 2024).

• Il Risultato netto di competenza del Gruppo cresce a 130,2 milioni di euro (104,7 milioni nel primo

semestre 2024). Il risultato netto adjusted, escludendo gli effetti della partecipazione in

ProSiebenSat.1, è positivo per 80,7 milioni

• L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 è pari a 620,0 milioni di euro, in

diminuzione rispetto al dato del 31 dicembre 2024 di 691,5 milioni di euro.

• La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) è positiva per 254,4 milioni di euro, in

crescita del 13,9% rispetto al dato dello stesso periodo del 2024 pari a 223,4 milioni di euro.

Relativamente all’andamento dei ricavi pubblicitari:

In Italia, la raccolta pubblicitaria lorda sui mezzi gestiti dal Gruppo (canali televisivi free, emittenti

radiofoniche di proprietà, siti web e DOOH) è cresciuta a 1.060,6 milioni di euro, +2,0% rispetto

allo stesso periodo del 2024 quando aveva registrato un aumento del +7,2%. Secondo le rilevazioni

Nielsen, nel primo semestre 2025, il mercato pubblicitario complessivo ha registrato una lieve

flessione pari al -0.4%.

Ascolti televisivi. Nel periodo in esame, sulla base delle rilevazioni Auditel (dati live/Vosdal TV), il

totale delle Reti Mediaset, ha ottenuto il 36,9% di share nelle 24 ore, il 37,1% in Day Time e il 34,8%

in Prime Time. Nel totale ascolto editore nelle 24 ore, Mediaset torna a superare il diretto competitor

del servizio pubblico. Nei primi sei mesi del 2025 conferma anche la propria leadership sul target

commerciale (15-64 anni) nel totale giornata (39,6%), nel Day Time (40,0%) e nel Prime Time

(37,4%).

In Spagna, la raccolta pubblicitaria lorda si è attestata a 363,0 milioni di euro rispetto ai 394,4 milioni

di euro dello stesso periodo del 2024, quando la raccolta pubblicitaria aveva registrato un incremento

del +5,7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Ascolti televisivi. In termini di ascolti Mediaset España nelle 24 ore registra sul totale individui una

quota pari al 24,9% e al 27,4% sul target commerciale. In Prime Time il Gruppo Mediaset raggiunge

una quota del 23,7% sul totale individui e del 25,5% sul target commerciale mentre in Day Time

ottiene il 25,5% sul totale individui e il 28,2% sul target commerciale.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In un contesto generale internazionale ancora estremamente instabile, la raccolta pubblicitaria del

Gruppo nei mesi di luglio e agosto, stagionalmente meno rilevanti per il mercato, ha registrato una

sostanziale tenuta in Italia dove il dato progressivo si conferma superiore rispetto all’esercizio

precedente, mentre in Spagna dove il mercato pubblicitario è ancora debole, la raccolta del Gruppo

è rimasta ancora in territorio negativo. Al netto degli imprevedibili scenari economici mondiali e sulla

base dell’attuale visibilità del mercato, l’andamento dei prossimi mesi dell’esercizio, a livello di

Gruppo, dovrebbe mantenersi maggiormente allineato a quello dello stesso periodo dell’anno

precedente. Sulla base di tali aspettative, il Gruppo conferma l’obiettivo di mantenimento su base

annua e a parità di perimetro di consolidamento un Risultato operativo, un Risultato netto e una

generazione di cassa caratteristica (Free Cash Flow) consolidati decisamente positivi, la cui entità

dipenderà principalmente dall’andamento economico generale degli ultimi mesi dell’anno. Nell’ultimo

trimestre dell’esercizio a seguito del perfezionamento dell’Offerta di MFE saranno inoltre consolidati

line by line i risultati economico-finanziari di competenza del periodo di P7S1 di cui MFE detiene alla

data odierna il 75,67% degli interessi economici e dei diritti di voto. I risultati del Gruppo tedesco

sulla base delle indicazioni recentemente fornite al mercato dall’attuale management potrebbe

risentire anche nell’ultimo trimestre, il periodo più importante per il mercato pubblicitario dei paesi di

lingua tedesca in cui opera il Gruppo delle perduranti difficoltà dell’economia e del mercato

pubblicitario.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 sarà messa a disposizione del pubblico nei

termini di legge sul sito internet della Società, sezione “Investors/ Risultati

finanziari” MEDIAFOREUROPE – Risultati finanziari (mfemediaforeurope.com)

Amsterdam – Cologno Monzese, 24 settembre 2025