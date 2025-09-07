ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI È LA GIORNATA DELL’ “INTELLIGENCE MILITARE”, ONORE A CHI DIFENDE L’UCRAINA CON CORAGGIO»

11.38 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi è la Giornata dell’Intelligence militare dell’Ucraina.

Ogni giorno i nostri uomini fanno più di quanto sembri possibile.

Trovano i punti deboli del nemico e li colpiscono.

Aggiungono forza al nostro Paese e la riducono significativamente per gli occupanti.

Grazie per il suo coraggio e la sua dedizione all’Ucraina.

Per tutto ciò che fa per lo Stato e per il nostro popolo.

Ricorderemo sempre e saremo grati a tutti coloro che hanno dato la vita durante le missioni di combattimento.

Buona giornata dell’Intelligence militare dell’Ucraina!

///

Сьогодні День воєнної розвідки України.

Щодня наші люди роблять більше, ніж здається можливим.

Знаходять слабкі місця ворога та вражають їх.

Додають сили нашій державі та значно знижують її для окупантів.

Дякую за відвагу та відданість Україні.

За все, що ви робите для держави та наших людей.

Завжди пам’ятатимемо й будемо вдячні всім, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання.

З Днем воєнної розвідки України!