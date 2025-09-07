TASS (TELEGRAM) * ZAKHAROVA, «LA RUSSIA PROMUOVE RIDUZIONE DIVARIO DIGITALE, CONTRO OGNI RESTRIZIONE TECNOLOGICA»

11.29 - domenica 7 settembre 2025

La Russia sostiene l’aumento degli sforzi da parte della comunità internazionale per ridurre il divario digitale tra i Paesi, nonché l’eliminazione di tutte le restrizioni relative all’accesso alle tecnologie, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Secondo lei, numerosi Paesi stanno affrontando problemi come la disuguaglianza digitale, mancano di sviluppo delle strutture infrastrutturali e sono confrontati con i rischi della cybersicurezza.

“C’è la necessità di incrementare la cooperazione in questi settori per lo sviluppo globale basato sui principi della sostenibilità e, naturalmente, per aumentare l’efficienza delle economie nazionali che devono affrontare la crescente concorrenza digitale globale”, ha detto.

“A questo proposito, stiamo spingendo per intensificare gli sforzi della comunità internazionale per ridurre il divario digitale, poiché ci opponiamo al protezionismo, al protezionismo iperbolico, alle restrizioni politicamente motivate e a tutte le barriere di accesso alle tecnologie, ai servizi, ai prodotti e alle risorse digitali”

Russia advocates for increased efforts by the international community to reduce the digital gap between countries, as well as for scrapping all restrictions regarding the access to technologies, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said.

According to her, numerous countries are facing problems such as digital inequality and they lack the infrastructure facilities’ development and are challenged by cybersecurity risks.

“There is a pending need to boost cooperation in these areas for the global development based on the principles of sustainability, and, of course, to increase the efficiency of national economies that are faced with growing global digital competition,” she said.

“In this regard, we are pushing for intensified efforts of the international community to curtail the digital gap as we oppose protectionism, hyperbolic protectionism, politically motivated restrictions as well as all barriers to access technologies, digital services, products and resources.”