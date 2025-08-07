ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA RUSSIA UCCIDE CIVILI IN UCRAINA, IL DOLORE E LA RESISTENZA DEGLI UCRAINI CONTINUA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Solo ieri nella regione di Dnipropetrovsk i russi hanno ucciso quattro persone e ferite otto. Oggi a Nikopol c’è il giorno del lutto per le vittime. Tre persone sono state uccise in modo assolutamente vile. Il soccorritore, dipendente del servizio di emergenza ucraino Danilo Khizhnyak, un giovane di 23 anni, il salvataggio delle persone era il suo lavoro. Ed è questo un obiettivo per la Russia. Sono inoltre morti Yuriy Krutin, 62 anni, e Natalia Shushvar, 49 anni, persone comuni, abitanti comuni di Nikopol. Le mie condoglianze ai familiari e ai cari.
Quasi ogni giorno continuano gli attacchi con droni russi e bombe aeree. Ogni giorno circa 200 bombe aeree guidate colpiscono le nostre comunità, le nostre posizioni. Nessun paese al mondo potrebbe far fronte da solo a tale terrore, ed è importante che l’Ucraina riceva aiuto. È anche importante che nessuna comunità ucraina rimanga sola con i propri problemi: riceve sempre aiuto, sempre le soluzioni necessarie. In Ucraina siamo tutti fianco a fianco per proteggere il nostro popolo e il nostro stato.
Ecco perché l’Ucraina si difende da 1261 giorni, mantiene la sua indipendenza e infligge costantemente colpi di risposta alla Russia per il suo terrorismo, per la sua guerra. La logistica russa, la raffinazione del petrolio russa, l’economia militare: tutto questo riceve giustamente risposte dagli ucraini, dall’Ucraina. E ringrazio ogni nostro combattente per la precisione. Insieme ci difendiamo. Insieme spingiamo la Russia a cessare l’aggressione. Gloria all’Ucraina
///
Тільки за один день учора на Дніпровщині росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили. Сьогодні в Нікополі день жалоби за загиблими. Три людини там були вбиті абсолютно підло. Рятувальник, працівник ДСНС України Данило Хижняк – молодий хлопець, 23 роки, порятунок людей був його роботою. І це – мішень для Росії. Також загинули Юрій Крутінь, 62 роки, Наталія Шушвар, 49 років, – звичайні люди, звичайні мешканці Нікополя. Мої співчуття рідним та близьким.
Фактично кожного дня тривають удари російськими дронами, авіабомбами. Кожна доба – це близько 200 керованих авіабомб проти наших громад, проти наших позицій. Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають. Важливо й те, що жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами – завжди отримує допомогу, завжди отримує необхідні рішення. Ми в Україні всі пліч-о-пліч для захисту наших людей, нашої держави.
І саме тому вже 1261-й день Україна захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає Росії ударів у відповідь на її терор, на її війну. Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка – усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України. І я дякую кожному нашому воїну за влучність. Разом захищаємось. Разом дотискаємо Росію до припинення агресії. Слава Україні!