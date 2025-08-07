Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * «ACCORDO PER UN INCONTRO TRA PUTIN E TRUMP, LE PARTI INIZIANO L’ORGANIZZAZIONE»

10.32 - giovedì 7 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

È stato raggiunto un accordo per un incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump nei prossimi giorni. Entrambe le parti hanno già iniziato a lavorare sull’organizzazione dell’incontro, ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov.

An agreement has been reached on a meeting between Russian President Vladimir Putin and his US counterpart Donald Trump in the coming days and both sides have started working on its organization, Russian Presidential Aide Yury Ushakov said.

