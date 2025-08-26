ORDINE MEDICI – TRENTINO * DIPARTIMENTO SALUTE: «NOMINA ANDREA ZIGLIO, APPREZZIAMO LA DECISIONE DELLA GIUNTA PAT»

15.40 - martedì 26 agosto 2025

Nomina Dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali di Trento dott. Andrea Ziglio. In relazione alla recente nomina di Andrea Ziglio a Dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali di Trento, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri esprime il proprio apprezzamento in merito alla decisione presa dalla Giunta Provinciale.

In un momento importante per le tante sfide che attendono la sanità trentina nei prossimi mesi, era essenziale che chi andasse a ricoprire questo importante incarico disponesse di competenze di alto profilo e di una conoscenza approfondita del “sistema salute” della provincia di Trento.

Il dottor Ziglio possiede queste caratteristiche ed ha maturato importanti esperienze professionali in strutture di prestigio con presenza anche universitaria, aspetto che sarà certo utile in vista dell’avvio imminente in Trentino della azienda integrata fra Ospedale ed Università.

L’Ordine conferma la propria disponibilità a collaborare fattivamente con l’Assessorato sulle diverse tematiche e si complimenta con il dottor Ziglio augurandogli buon lavoro.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trento