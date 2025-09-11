PRESIDENTE PAT FUGATTI RISPONDE A MAESTRI (PD) * AGENZIA ENTRATE: «LA DIREZIONE PROVINCIALE RESTA A TRENTO, NESSUN TRASFERIMENTO A BOLZANO»

09.47 - giovedì 11 settembre 2025

Testo interrogazione

Addio Direzione delle Entrate. Un altro schiaffo alla nostra Autonomia. Ma come? Questa non era la Giunta provinciale dell’autonomia? Il governo della difesa degli interessi del Trentino, i paladini del “prima noi”? Non erano collaterali al governo centrale e amico di destra? E adesso inciampano nel primo sassolino che trovano sul cammino, incapaci perfino di difendere la sede della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, nel capoluogo regionale?

Come sempre la propaganda regge fino a quando non si confronta con la realtà, cioè fino a quando gli slogan cedono il passo alla verità. E così Trento perde anche quest’importante punto di osservazione e di controllo dell’economia del territorio, in favore di Bolzano che, forse e paradossalmente, è più collaterale di noi a Roma.

Dimenticando completamente le proprie prerogative, questa maggioranza provinciale, ormai avvolta solo nella sindrome del 2028 e del terzo mandato, non si occupa d’altro: rivendicare i propri interessi elettorali e proseguire nei litigi intestini. Dunque, coloro che son chiamati a difendere l’autonomia e a promuoverne le potenzialità rivolgono le loro attenzioni, a tutt’altro, tanto da lasciarsi sfuggire il presidio territoriale della direzione generale della Agenzia delle entrate.

Per il bene di questa terra è ora di mettere un freno a questo “pressapochismo” istituzionale e politico portato alle estreme conseguenze.

Lo spostamento della direzione generale dell’Agenzia delle Entrate non è una questione estetica. Esso incide infatti e senza dubbio, su quel sistema di presidio del territorio, tanto invocato per far fronte all’aggressione delle nuove mafie e delle organizzazioni criminali che, anche in Trentino, sembrano tentare un radicamento pericoloso. Ma anche di questo, al di là delle chiacchiere, non sembra importare nulla a nessuno, mentre un altro colpo viene inferto ad un’autonomia già resa più fragile da una “riformicchia” che non è stata in grado di garantire almeno l’essenziale requisito della clausola di salvaguardia.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

– se la stessa era, in qualsiasi modo, al corrente della decisione assunta dall’Agenzia delle Entrate circa lo spostamento della direzione generale regionale da Trento a Bolzano, prevista con una recente deliberazione del Comitato di gestione di tale istituzione;

– se – ed eventualmente – cosa ha messo in campo per contrastare la decisione di cui al precedente quesito e salvaguardare le prerogative dell’autonomia speciale;

– se ha avuto interlocuzioni o meno, in proposito, con le Organizzazioni Sindacali del settore ed in caso di risposta negativa per quali motivi ciò non è avvenuto;

– se sono stati valutati i rischi per i lavoratori e per la sicurezza del territorio, nel caso della perdita per Trento e il Trentino della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate;

– se, alla luce degli accadimenti occorsi, si intende intervenire, dove possibile, per riportare la situazione allo “status ante”.

Lucia Maestri

Risposta all’interrogazione n. 1025 di data 17 giugno 2025 della consigliera Maestri avente ad oggetto “Addio Direzione delle Entrate. Un altro schiaffo alla nostra Autonomia”.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue, limitatamente alle competenze della Provincia autonoma di Trento.

Da quanto riportato nelle deliberazioni del Comitato di gestione di Agenzia delle Entrate n. 25/2024 e n. 32/2025, la sede e l’operatività della Direzione Provinciale di Trento dell’Agenzia delle Entrate rimangono invariate, senza alcun trasferimento della struttura da Trento a Bolzano.

Dette deliberazioni, nel citare il Decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272, “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”, istituiscono la Direzione regionale del Trentino – Alto Adige, che avrà sede a Bolzano, come da modello organizzativo proprio di Agenzia delle Entrate.

La Direzione Regionale opererà accanto alle Direzioni Provinciali, che permangono, una con sede a Trento ed una con sede a Bolzano, garantendo un coordinamento delle attività svolte sui due territori.

– dott. Maurizio Fugatti –