CODACONS * CARBURANTI: «BENE IL CALO DI FERRAGOSTO, CI SONO AMPI MARGINI PER UN’ULTERIORE RIDUZIONE DEI LISTINI»

Bene per il Codacons il calo dei prezzi dei carburanti a Ferragosto, ma ancora non basta, e i listini alla pompa possono scendere ulteriormente. Lo afferma l’associazione dei consumatori, commentando i dati diffusi dal Mimit.

La riduzione dei prezzi di benzina e gasolio lungo la rete è positiva per i milioni di cittadini che in questi giorni si spostano in auto per raggiungere le località di villeggiatura – spiega il Codacons – Tuttavia riteniamo che ancora non basti: ci sono ampi margini per una ulteriore riduzione dei listini alla pompa, anche in considerazione del fatto che le quotazioni petrolifere sono calate del -16,7% da giugno a oggi, mentre nello stesso periodo i prezzi di benzina e gasolio si sono ridotti appena del -2%.

È vero che le quotazioni petrolifere non sono l’unico indice che determina il prezzo dei carburanti alla pompa, ma al tempo stesso una riduzione così forte del greggio avrebbe dovuto influire maggiormente sui listini praticati al pubblico, anche in considerazione della velocità con cui i prezzi di benzina e gasolio sono saliti dopo lo scoppio della guerra in Iran – conclude il Codacons.