ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON RUTTE SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO, FOCUS INIZIATIVA “PURL” E SUPPORTO MILITARE»

Insieme al Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha discusso dell’efficacia e dell’ulteriore espansione dell’iniziativa PURL.

A due mesi dal suo lancio, il programma, che consente l’acquisto di armi statunitensi con il sostegno finanziario degli Stati membri della NATO, ha già raggiunto i 2,1 miliardi di dollari, ed è importante aumentare il numero di contributi e di Paesi partecipanti.

Hanno anche discusso delle minacce poste dall’escalation dell’aggressione russa.

Le violazioni dello spazio aereo degli Stati membri della NATO non sono errori, ma azioni deliberate della Russia.

Ringrazio Mark e gli alleati per aver sostenuto l’Ucraina nel suo percorso verso una pace duratura e sicura.

Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили ефективність і подальше розширення ініціативи PURL.

За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн – членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд дол., і важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у ній.

Також обговорили загрози від ескалації російської агресії. Порушення повітряного простору країн – членів НАТО – це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії.

Дякую Марку та членам Альянсу за підтримку України на шляху до надійного й гарантованого миру.