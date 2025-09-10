ZELENSKY (TELEGRAM) * «ATTACCO RUSSO A VOLOCHYSK, 415 DRONI COLPISCONO 15 REGIONI UCRAINE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
I soccorritori stanno lavorando a Volochysk, nell’Oblast’ di Khmelnytsky, dove i russi hanno colpito con un missile un normale negozio di cucito.
Al momento, sono state segnalate tre persone ferite.
Questo è solo uno dei siti del massiccio attacco russo di oggi: circa 415 droni di vario tipo e più di 40 missili da crociera e balistici.
Quindici delle nostre regioni sono state attaccate.
Purtroppo, una persona è morta a causa dei bombardamenti nella regione di Zhytomyr.
Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici.
Mosca sta sempre testando i limiti di ciò che è possibile e, se non incontra una forte reazione, rimane a un nuovo livello di escalation.
Oggi c’è stata un’altra escalation: gli ‘shahid’ russo-iraniani hanno operato nello spazio aereo polacco, nello spazio aereo della NATO.
Non un solo Shahed, che potrebbe essere definito un incidente, ma almeno otto droni d’attacco che erano puntati sulla Polonia.
Si tratta di un precedente estremamente pericoloso per l’Europa.
Se ci saranno ulteriori passi dipende interamente dal coordinamento e dalla forza della risposta.
I russi devono sentirne le conseguenze.
La Russia deve sentire che la guerra non può essere estesa e deve essere conclusa.
La pausa delle sanzioni dura da troppo tempo.
Rimandare le restrizioni alla Russia e ai suoi complici significa solo aumentare la ferocia degli attacchi.
Abbiamo bisogno di armi sufficienti per scoraggiare la Russia.
Abbiamo bisogno di una risposta forte, e questa può essere solo una risposta congiunta di tutti i partner: Ucraina, Polonia, tutti gli europei e gli Stati Uniti.
Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando.
///
Зараз рятувальники працюють у Волочиську на Хмельниччині, де росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху.
Станом на зараз відомо про трьох постраждалих.
Це лише одне з місць сьогоднішнього масованого удару росіян: близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет.
Під атакою перебували 15 наших областей.
На жаль, внаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина.
Мої співчуття рідним та близьким.
Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації.
Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські «шахеди» діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО.
Не один «шахед», що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі.
Вкрай небезпечний прецедент для Європи.
Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь.
Росіяни повинні відчути наслідки.
Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати.
Надто довго вже триває санкційна пауза.
Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів.
Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію.
Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів.
Дякую всім, хто допомагає.