TASS (TELEGRAM) * NEW YORK TIMES: «MERZ HA QUASI CAUSATO UNO SCANDALO DIPLOMATICO DURANTE L’INCONTRO TRA TRUMP ED I LEADER, VOLEVA IL CESSATE IL FUOCO»

18.46 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha quasi causato uno scandalo diplomatico durante l’incontro tra i leader dell’UE, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Vladimir Zelensky, ha riferito il New York Times, citando delle fonti.

Secondo le loro informazioni, nonostante i tentativi dei leader europei di evitare disaccordi con il Presidente degli Stati Uniti, Merz ha dichiarato pubblicamente la necessità di fermare le ostilità in Ucraina prima di un potenziale incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e Zelensky.

In una conversazione privata con Trump, il cancelliere ha anche insistito su un cessate il fuoco, almeno per la durata dei negoziati, ha detto il giornale.

///

German Chancellor Friedrich Merz nearly caused a diplomatic scandal at the meeting between EU leaders, US President Donald Trump, and Vladimir Zelensky, The New York Times reported, citing sources.

According to their information, despite the European leaders’ attempts to avoid disagreements with the US president, Merz publicly stated the need to stop hostilities in Ukraine before a potential meeting between Russian President Vladimir Putin and Zelensky.

In a private conversation with Trump, the chancellor also insisted on a ceasefire, at least for the duration of the negotiations, the newspaper said.