GDF – GUARDIA DI FINANZA / CALTANISSETTA * OPERAZIONE “DELIVERY EXPRESS”: «SEQUESTRATO MEZZO KG DI MARIJUANA OCCULTATO IN BUSTE DI PATATINE, DUE ARRESTI»

07.56 - mercoledì 10 settembre 2025

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato quasi mezzo kg di marijuana e arrestato due persone nell’ambito dell’operazione denominata “Delivery Express”, già avviata nello scorso mese di gennaio, finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene.

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Caltanissetta, attraverso preliminari attività di controllo e analisi del territorio, hanno individuato e bloccato a Caltanissetta, in flagranza di reato, due giovani dell’agrigentino in possesso dell’ingente quantitativo di marijuana (pari a circa g 500) trasportato sul loro autoveicolo, occultato all’interno di buste di patatine.

I responsabili, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati tratti in arresto e, successivamente, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica – condividendo le evidenze investigative – ha proceduto alla convalida dell’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora su tutto il territorio siciliano.

La droga sequestrata, qualora venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio presenti sul territorio, avrebbe permesso di incassare oltre 9.000 euro.

L’operazione conferma il quotidiano impegno della Guardia di Finanza, sempre in prima linea nel corrispondere alle istanze di sicurezza della cittadinanza attraverso la prevenzione e la repressione dei reati che destano maggiore allarme sociale, in ottemperanza alle direttive impartite dall’Autorità Prefettizia.

Si rappresenta dovutamente che per tutti gli indagati coinvolti vale la presunzione di innocenza.