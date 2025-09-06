ZELENSKY (TELEGRAM) * «ANCHE LA PROSSIMA SETTIMANA SARÀ MOLTO ATTIVA, PER IL “FORMATO RAMSTEIN” E DIFESA DALLA RUSSIA»

21.38 - sabato 6 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Anche la prossima settimana si prevede che sarà molto attiva.

E tra le altre cose, ci stiamo preparando per il formato Ramstein.

Stiamo anche lavorando per ottenere nuovi contributi dai partner al programma PURL.

Si tratta di un programma di cui abbiamo veramente bisogno: grazie ad esso, acquistiamo armi americane, e si tratta già di oltre due miliardi di dollari.

Continueremo ad aumentare questi finanziamenti.

E tra le priorità principali di tutto il nostro lavoro con i partner c’è una difesa aerea più forte, una protezione contro gli “shahed” russi, contro i missili russi.

In questo momento, i droni d’attacco russi sono di nuovo nei nostri cieli – la nostra difesa aerea sta rispondendo.

Oggi ci sono stati attacchi a Zaporizhzhia, Kherson e in altre città e comunità.

Ogni giorno la minaccia russa persiste, e questo significa che ogni giorno dobbiamo rendere l’Ucraina più forte.

Questo è esattamente ciò che stiamo facendo.

Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando!

Ringraziamo tutti coloro che stanno difendendo il nostro Stato!

Gloria all’Ucraina!

///

Next week is also expected to be quite active.

And among other things, we are preparing for the Ramstein format.

We are also working to secure new contributions from partners to the PURL program.

This is a program we truly need: thanks to it, we purchase American weapons, and it already involves over two billion dollars.

We will continue increasing this funding.

And among the top priorities in all our work with partners is stronger air defense, protection against Russian “shaheds,” against Russian missiles.

Right now, Russian attack drones are again in our skies – our air defense is responding.

There were strikes today in Zaporizhzhia, Kherson, and our other cities and communities.

Every day this Russian threat persists, and that means every day we must make Ukraine stronger.

That is exactly what we are doing.

I thank everyone who is helping!

We thank everyone who is defending our state!

Glory to Ukraine!