16.12 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Almeno 138 palestinesi sono stati uccisi e oltre 700 hanno riportato ferite nella Striscia di Gaza nell’ultimo giorno, riferisce il Ministero della Salute dell’enclave.

Video: TASS/Reuters

▶️ At least 138 Palestinians were killed and over 700 suffered injuries in the Gaza Strip in the past day, the enclave’s Health Ministry reports.

