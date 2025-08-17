Popular tags: featured 20
TASS * «IL CANCELLIERE TEDESCO MERZ ED I LEADER EUROPEI IN VIAGGIO A WASHINGTON, INCONTRO TRUMP-ZELENSKY PREVISTO IL 18 AGOSTO»

13.40 - domenica 17 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, insieme ad altri leader europei, si recherà a Washington il 18 agosto per partecipare ai colloqui tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Vladimir Zelensky, ha dichiarato Stefan Kornelius, portavoce del governo tedesco.

German Chancellor Friedrich Merz, along with other European leaders, will travel to Washington on August 18 to join talks between US President Donald Trump and Vladimir Zelensky, said Stefan Kornelius, the spokesman for the German government.

