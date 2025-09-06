TASS (TELEGRAM) * ARAGHCHI, «TEHERAN E WASHINGTON MANTENGONO IL DIALOGO INDIRETTO SUL NUCLEARE IRANIANO»

20.52 - sabato 6 settembre 2025

Teheran e Washington continuano a scambiarsi messaggi attraverso intermediari sulla questione della risoluzione della crisi del programma nucleare iraniano, ha dichiarato il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi.

“Il dialogo con gli Stati Uniti continua attraverso gli intermediari. Il giorno in cui gli americani saranno pronti a negoziare sulla base del rispetto reciproco, anche noi saremo pienamente preparati. È necessario osservare i nostri diritti e rispettare i nostri interessi”, ha dichiarato l’agenzia di stampa Tasnim.

