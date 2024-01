WWF E MACCIO CAPATONDA * GIORNATA ENERGIE PULITE: « SPEGNERE IL RISCALDAMENTO È ALLA MODA, E FA BENE A NOI E AL PIANETA » (IL NUOVO VIDEO COPRITY)

07.49 - sabato 27 gennaio 2024

Spegnere il riscaldamento è alla moda, con Maccio e il Wwf. fa bene a noi e al pianeta. Nella Giornata Internazionale delle energie pulite il WWF e Maccio Capatonda pubblicano il nuovo video Coprity. Maccio Capatonda di nuovo al fianco del WWF sui temi della crisi climatica per mostrare che ognuno di noi può fare la sua parte per contrastarla. Il WWF e il famoso attore e comico, pubblicano il nuovo video Coprity, dove il messaggio è caratterizzato dalla consueta e irresistibile ironia dell’artista. Questa volta l’invito alle persone è ridurre i propri consumi energetici in casa e quindi ridurre le emissioni di CO2 connesse alla nostra vita di tutti i giorni.

La crisi climatica è ormai nella nostra vita quotidiana, con conseguenze già oggi pesantissime. Siccità, incendi, eventi climatici estremi, inquinamento e crisi energetiche sono all’ordine del giorno. Se non affronteremo subito le cause – le attività umane che provocano il fenomeno – rischiamo conseguenze disastrose. Ma anche le nostre singole azioni quotidiane pesano: dobbiamo agire noi per primi per liberare il mondo dalle emissioni di CO2.

Oggi è anche la Giornata Internazionale delle energie pulite promossa dalle Nazioni Unite, in cui si celebra l’importanza di una transizione energetica giusta, pulita e veloce. Dunque, non solo ridurre i propri consumi, si può e si deve anche scegliere di optare per “consumare in maniera più responsabile” ossia usando solo l’elettricità al posto del gas e scegliendo le fonti rinnovabili. La scienza parla chiaro: per prevenire le peggiori conseguenze del riscaldamento globale, dobbiamo sostituire rapidamente i combustibili fossili con fonti di energia rinnovabile pulite ed economiche, come l’eolico e il solare.

MACCIO E IL VIDEO COPRITY

Il messaggio di questa collaborazione è rivolto a tutti: non ha senso restare fermi a guardare un pianeta sempre più in crisi, siamo noi a dover provocare il cambiamento, e questo lo possiamo fare a partire dalle nostre azioni quotidiane: perché il pianeta non si salva da solo. Le scelte individuali sono uno strumento forte per incidere sulle decisioni economiche e politiche. L’invito di Maccio al suo pubblico è chiaro: invece di accendere o alzare i riscaldamenti, copriti. E lo racconta con la sua modalità ironica, prendendo il giro il mondo della moda, proprio quel mondo ossia, che fa del consumismo una delle sue caratteristiche identificative. Il video è stato pubblicato oggi sui canali social e web del WWF e sui profili Instagram, Facebook e TikTok dell’artista abruzzese.

Il WWF lavora da tempo sul tema della crisi climatica e sulla transizione energetica ed ecologica, anche indicando alle persone come possono ridurre le proprie emissioni di CO2, aiutando grandi cambiamenti. Tra i vari contenuti raccontati nel 2023, la guida di sopravvivenza per un futuro sostenibile e la serie di podcast realizzata con Chora Media, “7 a 0”.