VOLKSBANK * AZIONISTI: « INVIO COMUNICAZIONI, DATI E INDIRIZZI UTILIZZATI DA TERZI NON PROVENGONO DALLA NOSTRA BANCA »

17.19 - giovedì 1 giugno 2023

Volksbank tutela la privacy dei propri azionisti. Alcuni azionisti della Banca segnalano di aver ricevuto, come soci della Volksbank, per posta ordinaria ai loro indirizzi, comunicazioni da parte di soggetti terzi.

In relazione a suddetta iniziativa Volksbank precisa che i dati e gli indirizzi utilizzati da tali soggetti per l’invio della comunicazione non provengono dalla Banca. Sulla base degli accertamenti effettuati, la Banca esclude che tali dati possano essere stati sottratti in seguito ad attacchi informatici o fuga di dati o altri accessi illegittimi.

Volksbank ribadisce che adotta adeguati presidi a tutela dei dati personali dei suoi clienti ed azionisti, nel pieno rispetto della normativa di riferimento e delle best practices di settore, come anche rappresentato nella sezione Privacy del sito istituzionale della Banca.

La Banca ricorda ai destinatari della suddetta comunicazione che è loro diritto richiedere al terzo soggetto promotore dell’iniziativa chiarimenti in merito sia all’origine dei dati sia alla finalità e alle modalità del trattamento degli stessi, nonché di opporsi al trattamento dei dati, chiedendone anche la cancellazione o la limitazione, attraverso un apposito modello disponibile sul sito www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- display/docweb/1089924.

È altresì sempre possibile portare all’attenzione del Garante per la protezione dati personali eventuali violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare attraverso l’apposito modello di reclamo disponibile sul sito www.garanteprivacy.it/i-miei- diritti.

La Banca sta valutando tutte le iniziative a tutela della propria reputazione e di quella dei suoi azionisti e clienti.