PAT * FEMMINICIDIO ROVERETO: SEGNANA, « È IL MOMENTO DEL DOLORE, INTENSIFICHEREMO GLI SFORZI PER COMBATTERE LA VIOLENZA DI GENERE »

19.53 - domenica 6 agosto 2023

Segnana: “E’ il momento del dolore. Ma intensificheremo gli sforzi per combattere la violenza di genere”. Vicinanza ai familiari della vittima di questa nuova aggressione, fiducia in chi sta chiudendo il cerchio delle indagini; infine il dolore, che va rispettato, onorando anzitutto l’impegno a proseguire con ancora più forza lungo i percorsi già definiti per contrastare la violenza di genere. Sono le riflessioni dell’assessore alla salute e alle politiche sociali della Provincia, Stefania Segnana, che sta seguendo l’evolversi del grave episodio accaduto la scorsa notte a Rovereto.

“Due fatti gravi, nello spazio di pochi giorni, ai danni di altrettante donne – commenta Segnana – colpiscono nel profondo ed è inevitabile impegnarsi affinché la comunità e le istituzioni possano fare di più per aumentare il controllo sociale e cambiare culture e mentalità ancora soggiogate dalla violenza. Alla magistratura ed alle forze dell’ordine il compito di definire la matrice di questo nuovo episodio, ma in ogni caso non sottovaluteremo questo ennesimo segnale, intensificando fin da subito le attività già messe in campo in questa legislatura”.